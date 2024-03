Giovani disabili al lavoro | Un impegno da adulti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Qui si affinano competenze di tipo socializzante, non solo lavorative. Crediamo che questo sia un modo di essere, che significa assumersi responsabilità ed essere riconosciuti dagli altri, quindi non un guadagno monetario ma d’". Così Marco Polli, direttore della Cooperativa Eureka!, ha parlato ieri alla Torre Zucchetti del progetto Lod-Abili. Attivo da inizio marzo, il progetto sta dando la possibilità ad alcunidi compiere un’esperienza dimediante lo svolgimento di piccole mansioni in pubblici esercizi, negozi di prossimità e attività produttive. Il progetto è un completamento dei percorsi educativi rivolti a persone contà delle cooperative sociali Eureka! e Il Mosaico Serv. La Zucchetti – leader in Italia per la fornitura di ...