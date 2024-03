Giornata Internazionale Rom e Sinti | nel Paese  eventi e riconoscimenti importanti L’Ass Funari | “Roma un modello per le altre città”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 28 marzo 2024) In occasione della celebrazione della ricorrenza annuale delladei Rom edell’8 aprile, il violinista Gennaro Spinelli e il noto compositore Santino Spinelli si esibiranno da solisti al Teatro alla Scala di Milano mercoledì 10 aprile alle ore 15:00 accompagnati da alcuni musicisti della sezione Anpi del Teatro alla Scala e da alcuni musicisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro. L’evento si inserisce all’interno di una cornice più ampia di attività svolte su tutto il territorio nazionale, in concomitanza con ladei Rom edell’8 aprile, in collaborazione con l’Unione delle Comunitànès italiane (UCRI) e con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio ...