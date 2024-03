Gigi Buffon in cattedra | “Ogni giorno almeno 7mila passi Il mio punto debole? La carbonara”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pavia, 28 marzo 2024 – “Quando sono entrato nel mondo del calcio non c’erano ancora i nutrizionisti, ma ho capito che se non mi fossi preso cura di me anche con uno stile alimentare corretto, difficilmente sarei diventato un atleta longevo”. Davanti a una platea composta da centinaia d studenti di scienze motorie, Gianluigi, considerato uno dei migliori portieri della storia del calcio, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 ha tenuto una lezione. “Mangio sano e faccio sport: un assist alla prevenzione, un gol per la salute” era il tema dell’incontro organizzato da AIRCampus, il progetto con cui Airc incontra gli studenti delle università Italiane.oggi capo delegazione della nazionale italiana di calcio e ambassador Arc ha dialogato con Riccardo Di Deo nutrizionista e divulgatore scientifico Airc senza nascondere ...