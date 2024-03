Giappone | i mille paesaggi dell’isola di Honsh?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilnon smette mai di stupire, in qualsiasi periodo dell’anno. Visitarlo significa scoprire quanto le stagioni ispirino la vita quotidiana: la loro traccia si coglie nei minimi dettagli, dal cibo alle decorazioni, dall’abbigliamento alle feste, per poi lasciare spazio alla magnifica contemplazione dei. Isi amano raccontare la natura in tutte le forme e sfumature, basti pensare alle immagini xilografiche di Hokusai oppure ai film contemporanei di Hayao Miyazaki. Le geisha impreziosiscono le loro acconciature con fermagli per capelli ispirati ai colori delle stagioni, sempre uguali, sempre diversi, un’estetica della consapevolezza che porta con sé un desiderio di novità: la bellezza silenziosa della neve in inverno, le foglie d’acero che scricchiolano sotto i piedi in autunno, le feste, le passeggiate in kimono ...