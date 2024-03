Getafe-Siviglia sabato 30 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gli andalusi cercano punti salvezza al Coliseum

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non c’è pace per il, in questa stagione: glisembravano ormai aver preso il passo giusto ed avere ormai conseguito la. Nella gara prima della sosta, però, i Sevillistas hanno fatto davvero un brutto scivolone: il Celta ha espugnato il Sanchez Pizjuan, cogliendo un risultato fondamentale per la propria stagione e inguaiando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non c’è pace per il Siviglia, in questa stagione: gli andalusi sembravano ormai aver preso il passo giusto ed avere ormai conseguito la salvezza . Nella gara prima della sosta, però, i Sevillistas ... (infobetting)

2024-03-28 13:25:10 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: La perdita di Borja Mayoral è stata un tremendo spruzzo di ... (justcalcio)

Getafe-Siviglia è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici I padroni di casa in classifica sono tranquilli. Hanno raggiunto da ... (ilveggente)

Bayer Leverkusen – Hoffenheim streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv - Questo pomeriggio alle ore 15.30 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventisettesima giornata di Bundesliga 2023/24 tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Il match sarà visibile in diretta televi ...generationsport

Getafe – Siviglia streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv - Questo pomeriggio alle ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della trentesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Getafe e Siviglia. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva sulla ...generationsport

LaLiga, si rialza il Cadice: sprofonda il Granada - A ridare frizzantezza a LaLiga in questo ritorno dalle Nazionali è il Cadice che vince e convince per 1-0 contro il Granada. Una sfida di bassa classifica e ...footballnews24