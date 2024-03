Getafe-Siviglia sabato 30 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi cercano punti salvezza al Coliseum

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non c’è pace per il, in questa stagione: glisembravano ormai aver preso il passo giusto ed avere ormai conseguito la. Nella gara prima della sosta, però, i Sevillistas hanno fatto davvero un brutto scivolone: il Celta ha espugnato il Sanchez Pizjuan, cogliendo un risultato fondamentale per la propria stagione e inguaiando InfoBetting: Scommesse Sportive e