Germania | 19enne massacra a coltellata la sua famiglia emigrata dalla Sardegna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Un omicidio efferato, sconvolgente. Unsardo hato la suacon un coltello. Ha ucciso il padre, la madre, il fratello e per poco non è riuscito ad accoltellare a morte anche la sorella. La tragedia è avvenuta in. Esattamente, l’orrore è stato scoperto martedì sera nell’abitazione dove viveva ladi emigrati sardi a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera. Ilsi è consegnato alla polizia tedesca senza opporre resistenza. Agghiacciante quel che si è presentato alla vista degli agenti giunti sul posto allertatisopravvissuta alla mattanza. I genitori Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, di 58 e 61 anni, erano riversi sul pavimento della ...