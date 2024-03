Gedi vende Il Secolo XIX al gruppo Msc | la fine di un’epoca Un peccato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) di Giorgio Boratto E così dopo 138 anni il quotidiano di Genova e della Liguria, IlXIX, passa ad una società controllata da Msc (Mediterranean Shipping Company S.A.) che è conosciuta come una società armatoriale mista cargo e crociere con sede a Ginevra in Svizzera. Non che prima Ferdinando Maria Perrone, proprietario dell’Ansaldo, acquisendo ilXIX nel 1897 fosse un editore, ma nel tempo la famiglia Perrone, non più dentro il ramo imprenditoriale, si rivelò una importante famiglia editrice acquisendo anche Il Messaggero di Roma. Non va dimenticato che il nipote di Ferdinando Maria, Alessandro Perrone, divenne direttore de IlXIX (periodo 1972-76). Insomma una storia di grande prestigio nel panorama editoriale italiano ottenuta con grandi successi; basti pensare che IlXIX era il primo ...