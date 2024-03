(Di giovedì 28 marzo 2024) Il ministro degli Esteri e della Difesa irlandese Micheal Martin ha annunciato ieri sera che Dublino interverrà nel caso avviato dalai sensi della Convenzione sul genocidio presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aja. "Dopo l'analisi delle questioni legali e politiche emerse nel caso e la consultazione con i partner internazionali - si legge in comunicato del Governo della Repubblica d'- il tanaiste (vicepremier irlandese, ndr) ha ordinato ai funzionari di iniziare i lavori su una Dichiarazione di intervento ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. L'intenzione è che la Dichiarazione di intervento sarà depositata una volta che ilavrà depositato la sua memoria. È probabile che ciò richieda diversi mesi. ...

Parigi chiede sanzioni contro i coloni israeliani estremisti, Madrid e Dublino chiedono formalmente il cessate il fuoco . Il governo italiano per ora non li seguirà, aspettando le mosse di Washington (huffingtonpost)

Gaza, Irlanda partecipa a causa Sudafrica contro Israele all'Aja - Il ministro degli Esteri e della Difesa irlandese Micheal Martin ha annunciato ieri sera che Dublino interverrà nel caso avviato dal Sudafrica contro Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio p ...ansa

Gaza, l’agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi rischia di rimanere senza soldi - Il futuro dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite, è in bilico poiché i Paesi arabi non sono riusciti a colmare il vuoto finanziario lasciato dagli Stati Uniti. Le accuse di Israele ...milanofinanza

Gaza, il boicottaggio contro Israele viaggia anche su un'app - L'app è stata lanciata un mese dopo l' attacco del 7 ottobre e la risposta israeliana, che ha mosso guerra ad Hamas nella Striscia di Gaza. Commenti sui social media suggeriscono che persone di tutto ...tg.la7