Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli hanno pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia intima e privata. L'attrice ha sfida to le convenzioni in fatto di look: per lei niente abito da sposa ... (fanpage)

Gaia Bermani Amaral sposa in verde: scegliereste anche voi un abito in questa nuance - Gaia Bermani Amaral è convolata a nozze con il regista Rocco Ricciardulli, a cui è legata da tempo. La modella e attrice ha dato il via alla stagione dei matrimoni vip con una scelta modaiola alquanto ...vanityfair

Beniamino Zuncheddu, risarcimento da 30mila euro per 32 anni passati in carcere da innocente - L'ex ergastolano Beniamino Zuncheddu verrà risarcito dallo Stato con circa 30mila euro per aver trascorso anni in celle piccole e sovraffollate. È quanto riconosciuto dal tribunale di Sorveglianza di ...ilmessaggero

Gaia Bermani Amaral ha sposato Rocco Ricciardulli: l'album di nozze social - Gaia Bermani Amaral ha sposato il suo grande amore, Rocco Ricciardulli. Attrice lei e regista lui, la differenza d'età è soltanto un dettaglio che mai ha influito su una storia che la coppia ha deciso ...informazione