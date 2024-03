Gabriella Sturani | il figlio di Vasco Rossi | “Mamma | te ne sei andata da guerriera”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bologna, 28 marzo 2024 - Continua a commuovere la notizia della scomparsa di, la Gabry ex fidanzata die madre di Lorenzo, morta a soli 57 anni. Dopo l'addio social del Komandante, con uno struggente messaggio al, ora è proprio Lorenzoa scrivere su Instagram - in piena notte - una lunga lettera alla, piena di ricordi e di dolcezza, con la foto di lui piccolino che fa una smorfia mentre la madre lo bacia. "Ogni volta che mi guardo indietro, ripensando alla vita che abbiamo passato, mi sembra d'averne già vissute 5 o 6. Oggi ne comincia un'altra, la più dura: quella senza di te", scrive tra l'altro Lorenzo. Il giovane è ancora sconvolto per la perdita: "non ero pronto, non così, non in 10 giorni - ...