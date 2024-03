Gabriele Marchesi | no dei giudici all' estradizione in Ungheria | torna libero

(Di giovedì 28 marzo 2024)non sarà consegnato all’. Dopo sei udienze la Corte d’appello di Milano -Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera -ha respinto la richiesta di consegna in merito al mandato di arresto europeo (emesso a ottobre ed eseguito lo scorso 21 novembre). Il ventitreenne è accusato di aver partecipato con Ilaria Salis agli scontri del 10 febbraio 2023 a Budapest e di aver aggredito tre neonazisti durante le celebrazioni del giorno dell’onore, che ricorda la memoria dei soldati nazisti che, nel 1945, tentarono di rompere l’assedio dell’Armata Rossa e vennero uccisi in battaglia. Da questo momentonon è più ai domiciliari, ma è uncittadino in Italia.

