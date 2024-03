Gabriele Marchesi indagato con Ilaria Salis torna libero | la Corte di Milano respinge la richiesta di Budapest

Caso Salis, la risposta dei giudici di Milano: il co-indagato Gabriele Marchesi torna in libertà - Ancora uno schiaffo da parte dei giudici ungheresi nei confronti di Ilaria Salis. La 39enne attivista milanese, detenuta da 13 mesi a Budapest con l'accusa… Leggi ...informazione

Caso Salis, Pg Milano: “No estradizione Marchesi Non è schiaffo a sistema carceri Ungheria” - “Non conosco il sistema carcerario ungherese e non credo che abbiamo titolo per dare insegnamenti in materia. Non credo comunque che sia uno 'schiaffo'”. Lo ...lapresse

Ancora manette e catene in aula, Salis resta in carcere - "Le circostanze non sono cambiate" e "13 mesi di carcere non sono poi tanti": si infrangono contro queste due frasi pronunciate dal giudice Jozsef Sòs le speranze di Ilaria Salis di uscire dal carcere ...ansa