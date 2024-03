Gabriele Marchesi indagato con Ilaria Salis | i giudici | “Non andrà in carcere in Ungheria”

(Di giovedì 28 marzo 2024), accusato comedi presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest l'11 febbraio 2023, non verrà consegnato all'. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta della Procura generale e dei difensori basata tra gli altri elementi sul "principio di proporzionalità della pena" perché per il reato contestato il giovane rischia, in, una condanna da 5 a 16 anni di. Ihanno anche disposto la liberazione immediata del 23enne militante antifascista, finora agli arresti domiciliari e oggi presente in aula, sul quale pende un mandato di arresto europeo dall'8 novembre scorso. Mandato che, nonostante la sentenza milanese, resta valido e potrebbe ...

