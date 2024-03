Fuga da Alcatraz | il macho Clint Eastwood non muore mai | un dato sorprendente

(Di giovedì 28 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (da) In una serata dominata dal duello fra l'ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1, al 27% di share, e la finale del Grande Fratello, al 24% con l'inattesa vittoria di Perla Vatiero, salta all'occhio degli analisti Auditel il risultato didal, film del 1979 interpretato da. Partiamo dal: quasi 500mila spettatori e il 2.3% di share nel prime time di Iris, un piccolo miracolo per una “nativa digitale” mandata al massacro contro simili colossi. Secondo OmnicomMediaGroup target per lo più maschile over 35 con buona tenuta tra i 25/34 anni. Come si spiega un tale exploit? Di sicuro attrae un evergreen che ...

Per la prima serata in tv, lunedì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un brutto affare”: un cadavere senza ... (bergamonews)

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 25 Marzo, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 25 Marzo 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chia ...msn

Un giovane Clint Eastwood maestro di evasione nel cult «Fuga da Alcatraz» - Era l’11 giugno 1962 quando tre reclusi evasero dalla terribile prigione-fortezza di Alcatraz. Nessuno era mai riuscito a portare a buon fine una Fuga in 26 anni di funzionamento della casa di pena. B ...lagazzettadelmezzogiorno

Finale del Grande Fratello, Boss in incognito o Fuga da Alcatraz La tv del 25 marzo - Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con ...bergamonews