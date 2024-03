Fu attaccato dallo squalo e perse una gamba Dopo tre mesi fa surf

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 9 dicembre, mentre nuotava nell’Oceano Pacifico in Australia, era statoda unoe aveva perso unasotto il ginocchio. Poco più di treMatteo Mariotti, parmigiano di 20 anni, è tornato su una tavola da wakecon la protesi e lo testimonia in un video diffuso sui social: "È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: ‘credete in voi!’ Obiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire.. grazie!", scrive. "Mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù!".