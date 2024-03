Friuli Venezia Giulia | terremoto di magnitudo 4 1 | si temono danni strutturali

(Di giovedì 28 marzo 2024) Intorno alle 22:19 di ieri sera insi è verificato un sisma di4.1, con epicentro a 5km da Socchieve, in provincia di Udine, e di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Undi forte intensità che ha allarmato la popolazione, come dimostrano le decine di telefonate ricevute dai L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 27 marzo 2024 – Trema la terra in Friuli Venezia Giulia , dove una scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 (dati Ingv) si è sentita distintamente in tutta la regione: da Pordenone a Udine fino a ... (quotidiano)

Sisma di magnitudo 4.1 in Friuli-Venezia Giulia a Socchieve ( Udine ), avvertito anche in Veneto e Trentino oltre che in Austria e Slovenia (notizie.virgilio)

Terremoto in Friuli, in mattinata controlli dei tecnici - PORDENONE - Non risultano feriti o danni significativi causati dal terremoto di magnitudo 4.5 che ha colpito ieri sera alle 22.19 il Friuli Venezia Giulia con epicentro a cavallo tra le province di Po ...oggitreviso

Terremoto Pordenone: sisma di magnitudo 4.1, la situazione in Friuli Venezia Giulia - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 della scala Richter, è stata avvertita nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo 2024, a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Tante le segnalazioni ...meteo

