Friggitrici ad aria Moulinex | tra semplicità e innovazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci sono elettrodomestici che, con la loro comparsa, hanno rivoluzionato la cucina e il modo di cucinare, diventando strumenti indispensabili di cui non si può e non si vuole più fare a meno. Negli ultimi anni il posto d’onore in questo senso spetta alla friggitrice ad, che permette di ricreare l’effetto del fritto utilizzandocalda ad altissime temperature, senza quindi necessità dell’olio. I cibi diventano così morbidi all’interno e croccanti all’esterno, con una quantità di calorie e grassi ridotta, per una cucina gustosa e salutare. Tra i migliori modelli attualmente sul mercato ci sono le innovativead, suddivise tra modelli classici e nuovi modelli multifunzione, utili per realizzare molte più ricette.ad...