Frassineti | gara a Imola

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per il diciassettenne faentino Andrea, dopo un 2023 in Formula 4, si prospetta un intenso 2024. In primis nel suo programma ci sarà la partecipazione al Super Trofeo Lamborghini Europa, basato su sei eventi, in coppia con Ignazio Zanon, al volante di una Huracàn del Team Sospiri. La compagine forlivese schiererà altri due equipaggi: la collaudata coppia Michelotto-Stadsbader e Randazzo-Tribaudini. Si parte dail 21 aprile, in abbinamento con la 6 Ore valida per il Wec, il Campionato del Mondo Endurance,di cui fa parte anche la 24 Ore di Le Mans, anch’essa abbinata al torneo Lamborghini. Alle sei prove va aggiunta la finale unica mondiale in Spagna a Jerez della Frontera, intanto la prossima settimana, il 2 e 3 aprile, asi terranno alcune sessioni di test riservate alle Lamborghini. Inoltre ...