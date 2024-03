Franchising e lavoro | come funziona | quali i vantaggi e gli svantaggi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quella di fare l’imprenditore e aprire un’attività in proprio è una scelta da valutare bene, tenendo conto dei rischi e deia cui si può andare incontro. Non bastano capitali da investire e buone idee. In generale, per mettere su una nuova impresa è necessaria una strategia di vendita del prodotto, che si vuole proporre sul mercato. A quel punto possono però sorgere alcuni dubbi: è preferibile portare avanti un’idea personale di brand? Oppure è meglio scegliere di aprire un negozio intra poco vedremo più nel dettaglio, ilè il termine inglese per definire la cd. affiliazione commerciale. Essa si basa su un accordo stipulato tra il produttore, il franchisor, e il rivenditore ossia il franchisee. Ma quanto conviene davvero una soluzione di questo tipo? Chi vuole aprire un negozio ...

Cosa c’entrano Coca-Cola e PepsiCo con le isterectomie sulle lavoratrici nei campi di zucchero in India - Isterectomie forzate per non perdere giorni di lavoro: ecco il report integrale del New York Times, che rivela il modus operandi nei campi da zucchero finanziati da Coca-Cola e PepsiCo.dissapore

Tempocasa: nel 2023 684 agenzie operative +7%, portafoglio immobili +4,3% - Nonostante un quadro socio-economico sfidante, Tempocasa ha chiuso il 2023 con risultati positivi, a partire dal numero di agenzie operative sul territorio: 684 (+7% sul 2022). Di queste, 680 apparten ...adnkronos

Il mondo del Franchising torna ad incontrarsi a Milano in occasione di Franchising Meet - Una giornata in presenza, presso i locali del workplace milanese C30 in viale Cassala 30, con un’agenda ricca di contenuti interessanti per fare il punto sul settore del Franchising e dare valore ai ...informazione