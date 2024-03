FOTO | Chiuse diverse sezioni dell’arena che ha ospitato Dynamite | colpo d’occhio decisamente pesante per i fan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nonostante “televisivamente” parlando non ci sia stato modo di notarlo, il Centre Videotron di Quebec City, che haieri notte, era praticamente chiuso per 3/4 della sua capienza, con circa 3.500 presenti sugli spalticanadese più grande della città. Alcune immagini, postate da Wrestletix, sono“difficili” da digerire, visto che buona parteera vuota, sia in hard cam che nel lato opposto allo stage. Ecco qui di seguito ilsconcertante per i fan AEW e non solo: AEWWed • Mar 27, 2024 • 7:30 PMCentre Videotron, Québec, QCAvailable Tickets: 112Current Setup: 3,550Tickets Distributed: 3,438Sections 105 & 106 are closed off and have been ...