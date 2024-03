Ford licenzia negli Usa per il rallentamento delle vendite delle elettriche Ma rafforza la produzione in Spagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)ridurrà drasticamente la forza lavoro nello stabilimento che costruisce il suo pick up elettrico F-150 Lightning, a causa deldi veicoli elettrici. Il ritmoimmatricolazioni è ben al di sotto dell’obiettivo ambizioso del settore e molti consumatori preferiscono ancora i veicoli ibridi. Nel 2023ha venduto poco più di 24mila, in aumento del 55% rispetto al 2022. Ma i concessionari segnalanopiù lente e scorte in aumento sul veicolo il cui prezzo parte da circa 50mila dollari.inizierà a tagliare già la prossima settimana nel suo stabilimento di Dearborn, nel Michigan. Dei 2.100 lavoratori che compongono tre squadre di lavoro, 700 verranno trasferiti allo ...