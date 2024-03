Forcine nel puré e lamette nel formaggio | ma i corpi estranei nei piatti della mensa erano scherzi dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano – Per il plexiglass e i vetri nel pane distribuito nelle mense scolastiche milanesi l’indagine è ancora in corso. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con un’ipotesi di reato: "Commercio di sostanze alimentari nocive". Ma dal 28 febbraio in avanti di "" ne sono spuntati a catena e il chiodo recuperato ieri da una bimba nell’insalata di patate nella primaria di via Ariberto è solo l’ultimoserie. "Abbiamo avuto segnalazioni per una lametta nella crescenza, un fermacapelli nel purè, un pezzo di plastica in una frittata e un altro in un pezzo di": lo rivela la vicesindaco e assessore all’Educazione Anna Scavuzzo in una lettera indirizzata alla coordinatrice e ai componentiRappresentanza cittadina dei commissari. Tutti oggetti ...