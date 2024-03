Flavio Briatore operato per un tumore al cuore | «Mi hanno trovato una massa benigna durante un controllo di routine» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sta bene, l’intervento non è stato invasivo e sta già recuperando. Ma l’annuncio è arrivato a sorpresa da parte di, con un post sui social network. «Dieci giorni fa sono stato al san Raffele per fare undie miin quel momento unbenigno nel», spiega con la voce emozionata e un po’ affaticata, «sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto. Sono stato 10 giorni al san Raffaele e sono spariti da tutti i social». L’imprenditore, 73 anni, ringrazia l’equipe medica che si è presa cura di lui, i familiari e gli amici più stretti che gli sono stati accanto, e anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui è stato sposato dal 2010 al 2017: «È stata sempre con me in tutto questo periodo, ...