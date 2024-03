(Di giovedì 28 marzo 2024)alall’ospedale San Raffaele diper una. La notizia è stata diffusa oggi dall’imprenditore con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ma l’intervento è avvenuto il 19 marzo ed èeseguito dal cardiochirurgo Francesco Maisano. Come riporta il servizio Salute dell’agenzia di stampa Adnkronos,dimesso ieri dopo un intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea. L’imprenditore èper un tumore benigno al, unaforma di neoplasia che rappresenta solo lo 0,02 ...

La modella Heidi Klum dimostra pubblicamente il suo sostegno a Flavio Briatore dopo l’annuncio dell’intervento subito per asportare il tumore benigno al cuore .Continua a leggere (fanpage)

Flavio Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco benigno: “Fate prevenzione” - Flavio Briatore è stato sottoposto ad un’operazione al cuore a causa di un tumore cardiaco benigno. L’imprenditore, ospite ricorrente di molti talk show di approfondimento giornalistico (è stato anche ...tvblog

Flavio Briatore è stato operato al cuore a Milano per una patologia rara - Flavio Briatore è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per una patologia rara. La notizia è stata diffusa oggi dall’imprenditore con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ...tpi

Flavio Briatore operato per un tumore al cuore, il messaggio sui social: “Giornate intense e difficili" - Flavio Briatore è stato operato al cuore, dopo la scoperta di un tumore cardiaco in seguito a un normale controllo di routine. L’imprenditore, oggi a casa dopo essere stato ricoverato per 10 giorno ...notizie.virgilio