Fiumicino | attivati gli stalli blu per i parcheggi a pagamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024- Approvata la Delibera presentata in Giunta Comunale per l’affidamento degliblu attualmente disponibili, relativamente alla fornitura, noleggio, istallazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature elettroniche ed un sistema di esazione delle tariffe, per il controllo del tempo di stazionamento dei veicoli. “Si rende quindi necessario riattivare soprattutto in previsione della stagione estiva gli attualifermi al 31 dicembre 2023 – ha sottolineato il Vice sindaco, Giovanna Onorati, al termine della riunione di Giunta – metteremo in campo inoltre, un numero adeguato di ausiliari del traffico per assistere nell’applicazione delle nuove normative dio” ha concluso. “Con l’arrivo degli ausiliari del traffico a sussidio delle ...