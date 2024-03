Firenze | spacciatore nasconde la droga in un tronco d’albero | arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Un 24enne marocchino, sorpreso a cedere cocaina, è statoper detenzione e spaccio di stupefacenti. È accaduto nel corso di un servizio di controllo antiorganizzato dai carabinieri nel quartiere di Legnaia a seguito di numerose segnalazioni di residenti. I militari si erano appostati nelle strade vicine al giardino intitolato a Silvano Sarti, quando hanno visto il 24ennere qualcosa neldi un albero e sotto il terreno. Poi, sono entrati in azione quando hanno visto loconsegnare una dose da 0,6 grammi a un consumatore. Il 24enne è stato perquisito e in tasca aveva 1,2 grammi di hashish e denaro presunto provento di attività di spaccio. Tutto è finito sotto sequestro. Nel giardino gli ...

