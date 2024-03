Firenze | non paga 175 multe in più di dieci anni | sequestrato il Suv da 50mila euro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aveva accumulato 175 verbali in più di, senza preoccuparsi dirli: la polizia municipale gli ha quindiil Suv di ultima generazione con cui si muoveva, tranquillo, tra le strade di. L’uomo ha sessant’ed era stato pignorato nel novembre scorso dall’Ufficio tributi mediante l’iscrizione del provvedimento sul certificato di proprietà del veicolo, una volta completato l’iter previsto per riscuotere i circa trentamiladovuti – oltre a un’altra somma di denaro per aver ignorato i verbali – ma anche questo provvedimento era stato ignorato.

