Firenze | la suggestione della Lega | “Vannacci consigliere comunale”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Per ora è solo una, un’idea. Che però potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, ovvero quando lasarà chiamata a chiudere la lista per elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Al generale Roberto, oltre alle europee, il Carroccio potrebbe chiedere di correre anche per Palazzo Vecchio. Dell’eventualità se n’è già parlato nelle ultime riunionesegreteria provinciale del partito, ricevendo la benedizione di uno dei maggiori sponsor dell’ufficialeFolgore, il vice premier Matteo Salvini. Una sorta di rivincita, quella di(sospeso dal ministeroDifesa per 11 mesi), che dopo la pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario“ ha dovuto rinunciare al comando dell’Istituto ...