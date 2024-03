(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 - Con l’arrivoprimavera torna l’appuntamento con le, programma di percorsi elaborato dall’UfficioPatrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco del Comune die MUS.E attraverso il progettoForma Continua, con l’obiettivo di diffondere la storiadie favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Sviluppato con il supporto del Laboratorio Heritage and Research (HeRe Lab, laboratorio congiunto tra il Comune die l’Università degli Studi di), gli obiettivi del progettoForma Continua sono la riappropriazione del tessuto cittadino da ...

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze , su attivazione dell'allarme anti intrusione istallato in una abitazione zona Novoli, sono intervenuti ed hanno arrestato in flagranza di reato per ... (firenzepost)

Boato stanotte, 26 marzo 2024, in via Marconi, a Firenze : intorno alle 3,30 un' auto usata come ariete ha sfonda to la vetrina di un negozio di ottica . E' stata portato via merce per un valore di ... (firenzepost)

Firenze, al via le Passeggiate Patrimoniali per riappropriarsi della città - Dal percorso intorno a Porta San Gallo a quello lungo le mura fino alla passeggiata intorno a San Miniato al Monte: dal 30 marzo al 26 maggio un fitto calendario di appuntamenti gratuiti ...lanazione

Firenze, al Museo Novecento residenze d’artista: progetto unico in Italia - Gli artisti per sei mesi risiederanno nelle nuove residenze all’interno del complesso delle ex-Leopoldine, tutto è pronto per dare il via alla prima edizione del programma di residenze Wonderful! Art ...lanazione

Terribile incidente tra auto: un morto - I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti intorno alle ore 15:45 nel comune di Fucecchio, in via Romana Lucchese, per un incidente stradale avvenuto tra tre ...firenzetoday