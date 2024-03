Finita l’epoca delle scarpe Moreschi di Vigevano | i 59 lavoratori licenziati manifestano a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Di quella che fu “capitale della scarpa” in Lombardia resta sempre meno. Dopo che la storica aziendadiha deciso di spostare la produzione, 59 dipendenti hanno perso il proprio impiego. Quei, raggiunti il 19 febbraio da lettere di licenziamento collettivo, manifesteranno venerdì mattina con due presidi davanti ai negozi del marchio nel centro di: dalle 10 alle 11 in via Manzoni 12 e dalle 11 alle 12 in via Sant'Andrea 12, nel quadrilatero della moda. La proprietà dell'azienda, fondata nel 1946 dall’omonima famiglia e dal 2021 controllata dal fondo d'investimento svizzero Hurleys, ha deciso di cessare completamente la produzione a, nel grande stabilimento di 70 mila metri quadri in via Cararola, inaugurato nel 2003, che all'epoca dava lavoro a 400 addetti. ...