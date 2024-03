Fiera degli Istituti tecnologici per seicento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) LECCO A Lecco laIts, glisuperiori. Oltre 600 giovani arrivati da tutta la Lombardia, l’altra mattina hanno affollato il Palataurus per la prima edizione della GiornataIts, a cui hanno aderito i professori e gli studenti di 18lombardi per presentare il loro percorso di studi post-diploma. I corsi Its sono programmi di istruzione appunto post-diploma, che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, con l’obiettivo principale di fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal mondo imprenditoriale. Sono stati progettati per colmare il divario tra l’istruzione tecnica e le esigenze del mercato del lavoro. Vengono avviati in collaborazione con imprese, università, ...