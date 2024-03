Ferrara | “Il Napoli può tornare a far sorridere i tifosi”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ciro, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Che tecnico è Gasperini? Per la filosofia sposata negli ultimi anni dal, non è il massimo. Se si vuole costruire qualcosa di diverso si può prendere Gasperini. Altrimenti si potrebbe continuare con questa linea disegnata da qualchea anno. Però se si decide di puntare su Gasperini bisogna essere consapevoli che qualcosa va cambiato anche a livello di rosa.-Atalanta? Partita difficilissima proprio per la tipologia di gioco di Gasperini. L’Atalanta è costruita per dare fastidio sempre, non molla mai. Gioca uomo su uomo a tutto campo”. “Ildeve essere la squadra che l’anno scorso ha imposto il proprio gioco. Ultimamente ha fatto vedere qualcosa di buon che fa ben ...

