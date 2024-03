Ferrara Basket | prova di forza Un parziale di 22-0 gira il match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) pordenone 6477 : Michelin 2, Farina ne, Agalliu ne, Cardazzo 14, Cagnoni 18, Venaruzzo, Tonut 10, Mandic 4, Venuto 7, Varuzza, Mozzi 9, Biasutti. All. Milli.: Bellini ne, Romondia 18, Cattani ne, Drigo 4, Kuvekalovic 16, Sankaré 2, Porfilio 7, Guerra, Cecchetti 10, Ballabio 12, Jovanovic ne, Marchini 8. All. Benedetto. Parziali: 19-16; 34-30; 45-65. Grazie a undevastante di 22-0 nel terzo quarto,centra un successo fondamentale in chiave playoff a Pordenone, sospinta da Kuvekalovic ma soprattutto da un sempre più sorprendente Romondia. Due punti vitali per i biancazzurri, che quasi ipotecano la post season avendo un 2-0 negli scontri diretti con i friulani: ora due gare consecutive in casa, ma prima ...