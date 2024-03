Fermare la violenza sulle donne La consapevolezza in una mostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) "È ascoltando questi dati allarmanti qualche tempo fa che ho sentito l’esigenza di intervenire sul tema delladi genere". Con le parole di Samuele Cosentino si è aperta la conferenza stampa di presentazione di unache mira a sensibilizzare e ad agire in prima persona contro ladi genere. Dopo le scuole e le istituzioni anche le imprese si muovono contro ladi genere, promuovendo una forma alternativa di lotta. "E’ colpa mia", non un titolo casuale come ha spiegato Cosentino. "La colpa è una grande assunzione di responsabilità, e come tale ha bisogno dell’elemento disturbante per essere accolta. Inoltre – ha detto – è importante uscire dalla zona di comfort e agire in prima persona per promuovere il cambiamento". Il progetto fotografico nasce da un’idea di Cosentino e Paola ...