Fermana | l’impresa è sempre più disperata | Gara da dentro o fuori | dobbiamo vincere

(Di giovedì 28 marzo 2024) Latorna a giocare in casa contro il Rimini dopo l’ultima sconfitta dolorosa contro l’Arezzo. La disfatta in Toscana ha forse sancito la fine delle speranze di salvezza dei gialloblù. L’aritmetica ancora non ha condannato la squadra, crederci è veramente dura, ma quantomeno bisogna onorare le ultime quattro partite. Per la maglia, per il club e soprattutto per i tifosi. Almeno vedere l’orgoglio in campo sarebbe una minima ricompensa. Nelle ultime partite c’èstato, ma non è bastato. Alla vigilia dellacontro il Rimini, mister Mosconi ha analizzato così il momento ai microfoni del club: "Partita spartiacque quella di domani, inutile parlare d’altro. Le chiacchiere stanno a zero e lo sappiamo alla perfezione. Serve l’orgoglio che questi tifosi ci trasmettonoe noi...