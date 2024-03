Fenty Beauty arriva in Cina | l’annuncio sui social di Rihanna

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha deciso di allargare la sua influenza, e lo farà con la sua espansione in, nel continente asiatico.allarga il suo imperoin: arriverà il 1° Aprile, fondatrice miliardaria del brande skincare, si è affidata alla piattaforma cinese dimedia Weibo per annunciare il lancio dinellacontinentale a partire dal 1° aprile. “Sono entusiasta di condividere questa grande notizia”, ha dichiarato la cantante di Umbrella and Diamonds in un video: “Il 1° aprilesbarcherà ufficialmente. “La ...

