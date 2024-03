Fare tanti remake italiani di serie tv straniere è una buona idea o indebolisce la creatività made in Italy?

(Di giovedì 28 marzo 2024) Con l’arrivo in tv della seconda stagione di Call my agent Italia (disponibile su Sky a partire dal 22 marzo) e di Studio Battaglia, andato in onda con i primi due episodi martedì 19 marzo su Rai1, si torna a discutere della questionesulla tv nostrana. Entrambi gli show, infatti, sono dei rifacimenti di prodotti realizzati nella loro versione originale in un altro Paese, rispettivamente Francia e Inghilterra. L’acquisizione dei diritti da case di produzione italiane e il trasferimento delle storie raccontate nelle realtà del Belpaese – con i dovuti adattamenti – ha dato vita a due fiction di successo che hanno convinto la critica e fatto appassionare gli spettatori, tanto da spingere le produzioni a realizzare stagioni successive. Ma puntare suiè sempre una formula positiva? E soprattutto: è davvero un buon investimento per la nostra ...

Emma Marrone è stata ospite di Radio 2 Live Unplugged: intervistata da Ema Stokholma e Gino Castaldo, ai microfoni del programma la cantante si è raccontata come artista e come persona. “ voglio solo ... (diredonna)

Papa Francesco alla messa del Crisma evoca le lacerazioni nella Chiesa e chiede di Fare meno «polemiche», serve «misericordia» - Nei giorni successivi si è presentato più in forze, in evidente recupero tanto che è stato in grado persino di camminare ... di chiuderci nella lamentela e far prevalere la grandezza dei problemi ...ilmessaggero

Julia Roberts, l’ultima diva alla corte di Luca Guadagnino (che non smette mai di Fare film) - Pare che in tanti l’abbiano definita la migliore letta dalla fine dello ... Come regista, invece, sta per far uscire il suo film su tennis, Challengers (al cinema il 24 aprile). Con protagonisti ...amica