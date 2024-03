Fabbrico | condannato per terrorismo islamico

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Reggio Emilia), 28 marzo 2024 – Sette anni di reclusione. E’ la condanna in primo grado emessa dalla Corte d’Assise di Genova per il pakistano Yaseen Tahir, 26 anni, arrestato nel giugno di due anni fa a, nell’alloggio di via Trieste dove abitava. L’uomo è considerato membro di una cellula dicollegata a un attentatore di Charlie Hedbo, in Francia. Un arresto compiuto nell’ambito dell’operazione Gabar Group condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova in collaborazione con personale dell’antispagnolo e francese, insieme all’Europol. Ci furono arresti in varie città d’Itala, oltre che in Francia e Spagna, con 14 misure cautelari per cittadini pakistani accusati diinternazionale. A, il ...

