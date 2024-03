F1 | Vasseur infiamma i tifosi della Ferrari | “Lottare per il Mondiale? Forse è presto | ma vogliamo batterci”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Se possiamo essere competitivi per ilCostruttori? Questo è l’obiettivo, ma ancheper ilpiloti anche se quest’annoè un po’ma vedremo”. Frednon pone limiti alladopo la splendida doppietta di Melbourne. In Australia ha vinto Sainz, che il prossimo anno lascerà il volante ad Hamilton (“Ho grande rispetto per Carlos come uomo e come pilota, quando gli ho dettoscelta di Hamilton ci siamo promessi che avremmo spinto fino all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio”) ma soprattutto si è avuta conferma di una Rossa “più facile da guidare, da capire nei comportamenti, non dà sorprese, usura meno le gomme e ci permette di attaccare”. Intervistato dal Tg1, il team principal...