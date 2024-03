F1 | Mercedes pensa in ottica futuro | primi test per Kimi Antonelli

(Di giovedì 28 marzo 2024)non perde tempo egià in, infatti questo weekend, pilota in orbitaerà la W13 del 2022 ad Imola Dopo uno dei peggior inizi di stagione di sempre in F1, lacorre ai ripari dando la chance adi provare la W13 in. Il pilota bolognese, di cui se ne parla un gran bene, ha debuttato quest’anno nel campionato di Formula 2 con il Team Prema. Entrato nel programmaJunior Team nel 2019, ha presenziato all’annuncio della W13 insieme ai due piloti del team di Brackley. Nell’attesa di capire chi prenderà il posto di Lewis Hamilton nel 2025, ...

