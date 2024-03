F1 | Ferrari | è giusto sostituire Sainz con Hamilton?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) La clamorosa vittoria di Carlosa Melbourne ha finalmente riportato laalla ribalta in un momento in cui la Red Bull domina la scena della F1. Mentreha conquistato la vittoria, il compagno di squadra Charles Leclerc ha raggiunto il secondo gradino del podio, portando allauna doppietta che non si vedeva da due stagioni. Nonostante il ritiro di Verstappen causato da un problema idraulico ai freni, c’è il sospetto cheavrebbe comunque lottato per la vetta, dimostrando il grandissimo progresso dellarispetto alla stagione precedente. Tuttavia, la vittoria dirappresenta un vero dilemma per la, poiché il pilota è destinato ad essere sostituito da Lewisnel 2025. Nonostante ...