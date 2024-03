Evasione fiscale a Napoli | la linea dura del Comune | «In tre mesi recuperati 35 milioni»

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Le tasse non sono buone o cattive ma giuste» racconta Luca Bianchi amministratore di ?obiettivo Valore? la società di riscossione coattiva che per conto del...

Tarantini Time QuotidianoAmmontano a oltre 160 mila euro i ricavi non dichiarati da una società tarantina esercente l’attività crocieristica a breve raggio. In particolare, le Fiamme Gialle ... (tarantinitime)

Tempo di lettura: < 1 minutoDichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione: è quanto la Guardia di Finanza e la Procura di Torre ... (anteprima24)

Lucca , 25 marzo 2024 - La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato beni per 125mila euro ad un imprenditore , rappresentante legale di una società operante in Lucchesia nel settore delle ... (lanazione)

Evasione fiscale, a Napoli recuperati 35 milioni - Venti milioni e mezzo di euro arrivano dal recupero della Tari, più di dodici milioni e settecentomila da quello dell'Imu e oltre un milione e settecentomila dalle multe non pagate. In totale, in poco ...rainews

Comune di Napoli, 35 milioni di euro riscossi dalla società “Napoli Obbiettivo Valore” (VIDEO) - NAPOLI - Sono 35 milioni di euro quelli riscossi dalla società “Napoli Obbiettivo Valore” nei primi mesi dell’attività di recupero dell’Evasione fiscale. È il ...napolivillage

Landini perde le staffe: “Meloni Favorisce chi evade” - Il segretario della CGIL, Landini solleva il velo sulla politica fiscale dell'attuale governo, chiedendo riforme e annunciando referendum.newsmondo