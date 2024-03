Europee | De Luca presenta simbolo | ' stelle del firmamento della libertà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar (Adnkronos) - "Ecco ledel". Cateno Dehato il nuovolista per lenata intorno al movimento Sud chiama Nord. "Stiamo avendo molti dialoghi importanti sui temi e su quello che vogliamo realizzare in Europa", ha spiegato la presidente di ScN Laura Castelli, ex viceministro ed ex volto storico del M5S. Le nuove adesioni del raggruppamento sono quelle del Partito moderato d'Italia,testimone di giustizia e ex parlamenta M5s Piera Aiello, dell'attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, del movimento Insieme Liberi, del movimento Vita, del giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo, di Grande nord, del Partito pensionati e del ...