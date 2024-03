Eurolega | Olimpia Milano sconfitta a Kaunas Messina | “Approccio inadeguato nel secondo tempo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ettoreha parlato nel post-partita di Zalgiris-EA7 Emporio Armani87-73, match valido per la 32° giornata della regular season di2023/2024. La trasferta in terra lituana termina con una pesanteper l’, che con ogni probabilità saluta così le possibilità di qualificarsi ai play-in acciuffando un decimo posto sempre più lontano. Prestazione incolore e deludente di, come conferma: “L’nelè stato totalmente, lo Zalgiris ha meritato facendo quello che avremmo dovuto fare noi – spiega il coach dell’– La nostra difesa non è stata quella che sarebbe servita per vincere su ...