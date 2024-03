Euro2024 | gli italiani credono nel bis azzurro | secondo i tifosi sarà sfida a Francia e Germania

Italia , per i social la nuova maglia di Euro2024 è “tra le più brutte della storia azzurra” Giovedì Adidas ha svelato le maglie ufficiali di Euro2024 . In Francia sono rimasti perplessi della ... (ilnapolista)

Fa discutere la Nuova maglia della Nazionale italiana di calcio, presentata da Adidas in vista di Euro2024 in Germania, dove l’Italia del ct Spalletti si presenta da campione in carica. Le nuove ... (ilfattoquotidiano)