Euro digitale | Panetta | Bankitalia prepara competenze e flessibilità

Il nuovo CdS sta per ottenere l'ok definitivo andando a inasprire le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida: ecco le novità - Il nuovo CdS sta per ottenere l'ok definitivo andando a inasprire le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida: ecco le novità ...tecnologia.libero

Commissione Europea: pubblicata la nona relazione sulla coesione - Con un bilancio di 392 miliardi di Euro, i programmi di finanziamento della politica di coesione per il periodo 2021-2027 continueranno a investire nella competitività dell'Europa, nelle transizioni ...finanza.repubblica

Il Sole 24 Ore: utile netto di 7,7 milioni e pubblicità in linea nell’esercizio 2023 - L’editrice guidata dall’a.d. Mirja Cartia d’Asero vede aumentare i ricavi dell’1,7% e approva il nuovo Piano Industriale 2024-2027 ...engage