Euphoria 3 “non si farà” secondo una star della serie che non svela il suo nome

(Di giovedì 28 marzo 2024) Unacoinvolta in, ha dichiarato, in forma anonima alla rivista The Daily Beast che,la sua personale opinione, la terza stagione del teen drama HBO non si; i ritardi nella messa in produzione dei nuovi episodi sarebbero ormai eccessivi, e la scomparsa di figure chiave del progetto come Angus Cloud o il produttore Kevin Turen non avrebbero certamente aiutato a raddrizzare una situazione resa di per sé difficile dai sempre più crescenti impegni del cast di protagonisti, ormai tutti grandi nomi di Hollywood, oltre che dallo stop forzato imposto alla produzione dagli scioperi del 2023. Ecco le parole dell’anonimo membro del cast, riportate da Screenrant: “Per due anni l’HBO ci ha detto che avremmo iniziato ‘presto’, così noi non eravamo liberi di fare altro. Prima era gennaio 2022, poi marzo, poi ...