Esportazioni di acciaio -81% a Taranto in 15 anni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoNel polo dell’di, legato ad Acciaierie d’Italia, il calo dellein valore è stato di oltre l’81% tra il 2008 e il 2023. Lo afferma il Centro Studi di Siderweb riportando dati Istat. “Nel 2023 rispetto al 2008 – commenta Gianfranco Tosini di Siderweb – ledella provincia di, dove si trova Acciaierie d’Italia, sono diminuite dell’81,3%, relegandola all’ultimo posto nella classifica dei primi 20 poli siderurgici italiani”. “Quelle della provincia di Torino, dove c’era lo stabilimento Thyssenkrupp, ora chiuso – prosegue – sono diminuite del 39,1%, facendole perdere 8 posizioni su 20 poli mentre in provincia di Livorno, dove opera Jsw Steel Italy, si sono ridotte del 60,6%, con l’uscita dalla classifica”.L'articolo proviene da ...

