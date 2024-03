Esplode detonatore in un campo | operaio ferito portato in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 28 marzo 2024 – Un’esplosione e la paura. Infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Ghezzano, nel comune di San Giuliano, dove una ditta stava eseguendo alcuni lavori in un. E, proprio mentre c’era il cantiere per il rifacimento di un’abitazione sono esplosi - questa una prima ricostruzione - micro detonatori ferendo uno degli operai impegnati. Attimi di apprensione. Poi i soccorsi. L’uomo è rimasto infatti. In pochi minuti il via vai di persone e di mezzi. Sul posto la centrale di emergenze del numero unico 112 ha inviato un’ambulanza, ma anche i vigili del fuoco e la polizia municipale sangiulianese con il comandante Daniele Nocchi. E’ successo alle 15 di ieri in via Fogazzaro, dove è accaduto questo evento: ha fatto un sopralluogo anche il personale Asl, specializzato negli infortuni sul lavoro per approfondire ...